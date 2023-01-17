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(Елсуфьева) Агафья Ивановна
(Елсуфьева) Агафья Ивановна
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
Вычислено ?.01.1795
Пол
Женский
Отец
Елсуфьев Иван Федотович
Вычислено 1762 г.р.
Мать
Яковлевна (Ильиных) Варвара Елсуфьева
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.01.1795
Отец:
Елсуфьев Иван Федотович
Мать:
Яковлевна Варвара Елсуфьева
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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