(Елсуфьева) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Елсуфьева) Агафья Ивановна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено ?.01.1795

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1762 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.01.1795

Отец: Елсуфьев Иван Федотович

Мать: Яковлевна Варвара Елсуфьева

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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