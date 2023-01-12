Елсуфьев Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1786
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Дочь: (Елсуфьева) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Яковлевна (Ильиных) Варвара Елсуфьева
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1795
Дочь: (Елсуфьева) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Яковлевна (Ильиных) Варвара Елсуфьева
Рождение ребёнка
28.01.1802 ст.
Сын: Елсуфьев Василий Иванович
Мать ребёнка: Яковлевна (Ильиных) Варвара Елсуфьева