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Елсуфьев Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1763 г.р.

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1786

Жена: Яковлевна (Ильиных) Варвара Елсуфьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Дочь: (Елсуфьева) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Яковлевна (Ильиных) Варвара Елсуфьева

Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1795

Дочь: (Елсуфьева) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Яковлевна (Ильиных) Варвара Елсуфьева

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.01.1802 ст.

Сын: Елсуфьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Яковлевна (Ильиных) Варвара Елсуфьева

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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