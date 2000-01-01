Ильиных Егор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Егор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ильиных Петр Яковлевич

Мать: Ильиных, Григорьевна Евдокия

Смерть
1783
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