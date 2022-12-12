Ильиных, Григорьевна Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федора Беляевская
Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
20.07.1785 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
26.01.1789 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
11.10.1794 ст.
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич