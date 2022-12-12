Ильиных, Григорьевна Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльиных, Григорьевна Евдокия

Ильиных, Григорьевна Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Сын: Ильиных Василий Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ильиных Егор Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федора Беляевская

Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Ильиных Андрей Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ильиных Иван Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
20.07.1785 ст.

Сын: Ильиных Семен Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.01.1789 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ильиных Яков Петрович

Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
11.10.1794 ст.

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Ильиных Петр Яковлевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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