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Ильиных Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Дочь: (Ильиных) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение
1784

Отец: Ильиных Петр Яковлевич

Мать: Ильиных, Григорьевна Евдокия

Рождение ребёнка
16.02.1808 ст.

Дочь: (Ильиных) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: (Ильиных) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова

Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1815

Сын: Ильиных Петр Иванович

Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: (Ильиных) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: (Ильиных) Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: (Ильиных) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: (Ильиных) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова

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