Ильиных Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Дочь: (Ильиных) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова
Рождение
1784
Рождение ребёнка
16.02.1808 ст.
Дочь: (Ильиных) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: (Ильиных) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1815
Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: (Ильиных) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: (Ильиных) Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: (Ильиных) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: (Ильиных) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова