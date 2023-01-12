Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеевна (Ильиных) Татьяна Якова

Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1779 г.р.
1808 г.р.
Вычислено 1811 г.р.
Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1824 г.р.

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Дочь: (Ильиных) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение
Вычислено 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1808 ст.

Дочь: (Ильиных) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: (Ильиных) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1815

Сын: Ильиных Петр Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: (Ильиных) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: (Ильиных) Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: (Ильиных) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: (Ильиных) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович

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