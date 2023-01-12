Матвеевна (Ильиных) Татьяна Якова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Дочь: (Ильиных) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Рождение
Вычислено 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1808 ст.
Дочь: (Ильиных) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: (Ильиных) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1815
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: (Ильиных) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: (Ильиных) Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: (Ильиных) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: (Ильиных) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Петрович