Ильиных Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ильиных Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна