Ильиных Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Яков Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Ильиных Петр Яковлевич

Мать: Ильиных, Григорьевна Евдокия

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Ильиных Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Марья Яковлевна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ильиных Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ильиных Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна

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