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Ильиных Андрей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Ильиных Яков Петрович

Мать: Татьяна

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