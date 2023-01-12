(Ильиных) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: (Ильиных) Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: (Ильиных) Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: (Ильиных) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: (Ильиных) Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ильиных Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович