(Ильиных) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ильиных) Татьяна

(Ильиных) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Ильиных Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: (Ильиных) Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: (Ильиных) Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ильиных Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: (Ильиных) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: (Ильиных) Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ильиных Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Ильиных Яков Петрович

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