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(Ильиных) Марья Яковлевна
(Ильиных) Марья Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1820
Пол
Женский
Отец
Ильиных Яков Петрович
1793 г.р.
Мать
(Ильиных) Татьяна
Вычислено 1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Вычислено 1820
Отец:
Ильиных Яков Петрович
Мать:
Татьяна
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