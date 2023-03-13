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Вязовцева Прасквоья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязовцевъ Софронъ слепъ

Рождение ребёнка
1746

Сын: Вязовцевъ Семенъ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ

Рождение ребёнка
1750

Сын: Вязовцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Вязовцева) Оксинья

Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ

Рождение ребёнка
1754

Сын: Вязовцевъ Афонасий

Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Вязовцева) Анна

Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Вязовцева) Анна

Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Вязовцева) Матрена

Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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