Вязовцева Прасквоья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Вязовцевъ Семенъ
Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Вязовцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Вязовцева) Оксинья
Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Вязовцевъ Афонасий
Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Вязовцева) Анна
Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Вязовцева) Анна
Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Вязовцева) Матрена
Отец ребёнка: Вязовцевъ Софронъ слепъ
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан