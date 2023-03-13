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(Вязовцева) Оксинья
(Вязовцева) Оксинья
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Место рождения
Дворянская Терешка
Дата рождения
1752
Пол
Женский
Отец
Вязовцевъ Софронъ слепъ
1720 г.р.
Мать
Вязовцева Прасквоья Алексеева
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Вязовцевъ Софронъ слепъ
Мать:
Вязовцева Прасквоья Алексеева
Дворянская Терешка
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