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(Вязовцева) Матрена
(Вязовцева) Матрена
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Место рождения
Красноусольский
, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1762
Пол
Женский
Отец
Вязовцевъ Софронъ слепъ
1720 г.р.
Мать
Вязовцева Прасквоья Алексеева
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Вязовцевъ Софронъ слепъ
Мать:
Вязовцева Прасквоья Алексеева
Красноусольский
, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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