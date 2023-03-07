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(Вязовцева) Матрена

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Вязовцевъ Софронъ слепъ

Мать: Вязовцева Прасквоья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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