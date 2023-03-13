Вязовцевъ Афонасий
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1779
Сын: Вязовцевъ Дмитрий
Мать ребёнка: Вязовцева Домна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Вязовцева Домна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Вязовцевъ Савва
Мать ребёнка: Вязовцева Домна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Вязовцевъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Вязовцева Домна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Вязовцевъ Петръ
Мать ребёнка: Вязовцева Домна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Вязовцевъ Григорий
Мать ребёнка: Вязовцева Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вязовцева Домна