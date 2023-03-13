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Вязовцевъ Афонасий

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Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Вязовцевъ Софронъ слепъ

Мать: Вязовцева Прасквоья Алексеева

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1779

Сын: Вязовцевъ Дмитрий

Мать ребёнка: Вязовцева Домна

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Вязовцева Домна

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Вязовцевъ Савва

Мать ребёнка: Вязовцева Домна

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Вязовцевъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Вязовцева Домна

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Вязовцевъ Петръ

Мать ребёнка: Вязовцева Домна

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Вязовцевъ Григорий

Мать ребёнка: Вязовцева Домна

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вязовцева Домна

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