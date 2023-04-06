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Вязовцевъ Петръ
Вязовцевъ Петръ
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Место рождения
Красноусольский
Дата рождения
1787
Пол
Мужской
Отец
Вязовцевъ Афонасий
1754 г.р.
Мать
Вязовцева Домна
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Вязовцевъ Афонасий
Мать:
Вязовцева Домна
Красноусольский
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