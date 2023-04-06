Вязовцевъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовцевъ Петръ

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Место рождения

Красноусольский

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Вязовцевъ Афонасий

Мать: Вязовцева Домна

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