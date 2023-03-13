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Вязовцева Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Степанъ

Мать: Федосья Романова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Вязовцевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Вязовцевъ Афонасий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Вязовцевъ Афонасий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Вязовцевъ Савва

Отец ребёнка: Вязовцевъ Афонасий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Вязовцевъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Афонасий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Вязовцевъ Петръ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Афонасий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Вязовцевъ Григорий

Отец ребёнка: Вязовцевъ Афонасий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязовцевъ Афонасий

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