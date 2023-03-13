Вязовцева Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Степанъ
Мать: Федосья Романова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Вязовцевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Вязовцевъ Афонасий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Вязовцевъ Афонасий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Вязовцевъ Савва
Отец ребёнка: Вязовцевъ Афонасий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Вязовцевъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Вязовцевъ Афонасий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Вязовцевъ Петръ
Отец ребёнка: Вязовцевъ Афонасий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Вязовцевъ Григорий
Отец ребёнка: Вязовцевъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вязовцевъ Афонасий