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Степанъ

Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Отец

1698 г.р.

Мать

1707 г.р.

Жена

1736 г.р.
1742 г.р.

Дети

1752 г.р.
1755 г.р.
1761 г.р.
1766 г.р.
1768 г.р.
1770 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Данила

Мать: Василиса Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кононъ

Мать ребёнка: Федосья Романова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Вязовцева Домна

Мать ребёнка: Федосья Романова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Федосья Романова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Чушкина Марина

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Егоръ

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Романова