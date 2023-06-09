Степанъ
Место рождения
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Данила
Мать: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кононъ
Мать ребёнка: Федосья Романова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Вязовцева Домна
Мать ребёнка: Федосья Романова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Федосья Романова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Чушкина Марина
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Егоръ
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Романова