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(Вязовцева) Анна
(Вязовцева) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Пол
Женский
Отец
Вязовцевъ Софронъ слепъ
1720 г.р.
Мать
Вязовцева Прасквоья Алексеева
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Вязовцевъ Софронъ слепъ
Мать:
Вязовцева Прасквоья Алексеева
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