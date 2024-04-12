Крушельницкий Евфимий Петров
Место рождения
Дата рождения01.04.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1873 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-7473-2?i=7&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6X73-R3YB
Рождение ребёнка
19.01.1897
Сын: Крушельницкий Макарий Евфимович
Мать ребёнка: Крушельницкая Агрипина Ильична
"Украина, Черкассы Метрические Книги, 1734-1930", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-7932-W?cc=4133834 : 20 March 2023), > image 1 of 1. https://www.familysearch... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1900
Дочь: Крушельницкая Анна Евфимова
Мать ребёнка: Крушельницкая Агрипина Ильична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-79FL-1?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.03.1903 ст.
Дочь: Вильчинская Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: Крушельницкая Агрипина Ильична
Киевская губерния, Черкасский уезд, ... волость, местечко Стеблевъ https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-HSQN-W?cc=4133834
Рождение ребёнка
28.04.1905 ст.
Сын: Крушельницкий Максим Евфимов
Мать ребёнка: Крушельницкая Агрипина Ильична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-R9RT-3?cc=4133834
Рождение ребёнка
08.12.1907
Дочь: Крушельницкая Мария Евфимова
Мать ребёнка: Крушельницкая Агрипина Ильична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-WZN7?cc=4133834
Рождение ребёнка
19.02.1912
Сын: Крушельницкий Тимофей Евфимов
Мать ребёнка: Крушельницкая Агрипина Ильична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-MSKQ-G?cc=4133834
Рождение ребёнка
12.09.1916
Сын: Крушельницкий Трофим Евфимов
Мать ребёнка: Крушельницкая Агрипина Ильична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-HSGV-M?cc=4133834
Смерть
Неизвестно