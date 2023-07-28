Вильчинская (Крушельницкая) Антонина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения17.03.1903 ст.
Дата смерти18.02.1980
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1903 ст.
Киевская губерния, Черкасский уезд, ... волость, местечко Стеблевъ
Рождение ребёнка
06.08.1944
Дочь: Кухаренко Анна Антоновна
Отец ребёнка: Вильчинский Антон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильчинский Антон Антонович
Отец ребёнка: Вильчинский Антон Петрович
Смерть
18.02.1980