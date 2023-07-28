Вильчинская (Крушельницкая) Антонина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильчинская (Крушельницкая) Антонина Ефимовна

Место рождения

Стеблёв, Черкаська область

Дата рождения

17.03.1903 ст.

Дата смерти

18.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1903 ст.

Отец: Крушельницкий Евфимий Петров

Мать: Крушельницкая Агрипина Ильична

Стеблёв, Черкаська область
Киевская губерния, Черкасский уезд, ... волость, местечко Стеблевъ
Рождение ребёнка
06.08.1944

Дочь: Кухаренко Анна Антоновна

Отец ребёнка: Вильчинский Антон Петрович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильчинский Антон Антонович

Отец ребёнка: Вильчинский Антон Петрович

Смерть
18.02.1980
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край