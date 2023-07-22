Крушельницкая Агрипина Ильична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушельницкая Агрипина Ильична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1897

Сын: Крушельницкий Макарий Евфимович

Отец ребёнка: Крушельницкий Евфимий Петров

Стеблёв, Черкаська область
"Украина, Черкассы Метрические Книги, 1734-1930", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-7932-W?cc=4133834 : 20 March 2023), > image 1 of 1. https://www.familysearch... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1900

Дочь: Крушельницкая Анна Евфимова

Отец ребёнка: Крушельницкий Евфимий Петров

Стеблёв, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-79FL-1?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.03.1903 ст.

Дочь: Вильчинская Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Крушельницкий Евфимий Петров

Стеблёв, Черкаська область
Киевская губерния, Черкасский уезд, ... волость, местечко Стеблевъ
Рождение ребёнка
28.04.1905 ст.

Сын: Крушельницкий Максим Евфимов

Отец ребёнка: Крушельницкий Евфимий Петров

Стеблёв, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-R9RT-3?cc=4133834
Рождение ребёнка
08.12.1907

Дочь: Крушельницкая Мария Евфимова

Отец ребёнка: Крушельницкий Евфимий Петров

Стеблёв, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-WZN7?cc=4133834
Рождение ребёнка
19.02.1912

Сын: Крушельницкий Тимофей Евфимов

Отец ребёнка: Крушельницкий Евфимий Петров

Стеблёв, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-MSKQ-G?cc=4133834
Рождение ребёнка
12.09.1916

Сын: Крушельницкий Трофим Евфимов

Отец ребёнка: Крушельницкий Евфимий Петров

Стеблёв, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-HSGV-M?cc=4133834
Смерть
Неизвестно
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