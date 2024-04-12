Крушельницкая Мария Евфимова
Место рождения
Дата рождения08.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1907
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-WZN7?cc=4133834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркишко Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Коркишко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писцова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Коркишко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коркишко Михаил
Смерть
Неизвестно