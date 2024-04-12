Крушельницкая Мария Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушельницкая Мария Евфимова

Место рождения

Стеблёв, Черкаська область

Дата рождения

08.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1907

Отец: Крушельницкий Евфимий Петров

Мать: Крушельницкая Агрипина Ильична

Стеблёв, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-WZN7?cc=4133834
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркишко Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Коркишко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писцова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Коркишко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркишко Михаил

Смерть
Неизвестно
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