Писцова (Коркишко) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коркишко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Писцов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Писцов Владимир
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писцова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Писцов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Писцов Владимир
Смерть
Неизвестно