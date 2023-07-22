Писцова (Коркишко) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писцова (Коркишко) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коркишко Михаил

Мать: Крушельницкая Мария Евфимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писцов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Писцов Владимир

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писцова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Писцов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писцов Владимир

Смерть
Неизвестно
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