Писцов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писцов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писцов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Писцова Людмила Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писцова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Писцова Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писцова Людмила Михайловна

Смерть
Неизвестно
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