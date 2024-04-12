Вильчинский Антон Петрович
Место рождения
Дата рождения10.07.1901 ст.
Дата смерти22.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1901 ст.
Киевская губерния, Черкасский уезд, ... волость, местечко Шандоровка
Рождение ребёнка
06.08.1944
Дочь: Кухаренко Анна Антоновна
Мать ребёнка: Вильчинская Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильчинский Антон Антонович
Мать ребёнка: Вильчинская Антонина Ефимовна
Смерть
22.03.1975