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Вильчинский Антон Петрович

Место рождения

Шендеровка, Черкаська область

Дата рождения

10.07.1901 ст.

Дата смерти

22.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1901 ст.

Отец: Вильчинский Петр Григорьев

Мать: Вильчинска Татиана Иванова

Шендеровка, Черкаська область
Киевская губерния, Черкасский уезд, ... волость, местечко Шандоровка
Рождение ребёнка
06.08.1944

Дочь: Кухаренко Анна Антоновна

Мать ребёнка: Вильчинская Антонина Ефимовна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильчинский Антон Антонович

Мать ребёнка: Вильчинская Антонина Ефимовна

Смерть
22.03.1975
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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