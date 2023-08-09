Вильчинска Татиана Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильчинска Татиана Иванова

Вильчинска Татиана Иванова

Место рождения

Шендеровка, Черкаська область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Шендеровка, Черкаська область
Бракосочетание
24.01.1888 ст.

Муж: Вильчинский Петр Григорьев

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-RKP2?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XHP-GRT9 Жених Села ... Собственник 22 года Невеста Шендеровская Собственница, Ивана Даце... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1888 ст.

Дочь: Вильчинская Стефанида Петрова

Отец ребёнка: Вильчинский Петр Григорьев

Шендеровка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-RKP1?cc=4133834
Рождение ребёнка
19.01.1894 ст.

Сын: Вильчинский Евсевий Петров

Отец ребёнка: Вильчинский Петр Григорьев

Шендеровка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-1QHZ-Z?cc=4133834
Рождение ребёнка
03.12.1896 ст.

Дочь: Вильчинская Варвара Петрова

Отец ребёнка: Вильчинский Петр Григорьев

Шендеровка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-1QH9-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.

Сын: Вильчинский Киприан Петров

Отец ребёнка: Вильчинский Петр Григорьев

Шендеровка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-79JS-W?cc=4133834
Рождение ребёнка
10.07.1901 ст.

Сын: Вильчинский Антон Петрович

Отец ребёнка: Вильчинский Петр Григорьев

Шендеровка, Черкаська область
Киевская губерния, Черкасский уезд, ... волость, местечко Шандоровка
Рождение ребёнка
25.03.1906 ст.

Дочь: Вильчинская Моторна Петрова

Отец ребёнка: Вильчинский Петр Григорьев

Шендеровка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-49SF-G?i=363&cc=4133834
Смерть
Неизвестно