Вильчинска Татиана Иванова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-RKP2?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XHP-GRT9 Жених Села ... Собственник 22 года Невеста Шендеровская Собственница, Ивана Даце... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1888 ст.
Дочь: Вильчинская Стефанида Петрова
Отец ребёнка: Вильчинский Петр Григорьев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-RKP1?cc=4133834
Рождение ребёнка
19.01.1894 ст.
Сын: Вильчинский Евсевий Петров
Отец ребёнка: Вильчинский Петр Григорьев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-1QHZ-Z?cc=4133834
Рождение ребёнка
03.12.1896 ст.
Дочь: Вильчинская Варвара Петрова
Отец ребёнка: Вильчинский Петр Григорьев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-1QH9-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.
Сын: Вильчинский Киприан Петров
Отец ребёнка: Вильчинский Петр Григорьев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-79JS-W?cc=4133834
Рождение ребёнка
10.07.1901 ст.
Сын: Вильчинский Антон Петрович
Отец ребёнка: Вильчинский Петр Григорьев
Киевская губерния, Черкасский уезд, ... волость, местечко Шандоровка
Рождение ребёнка
25.03.1906 ст.
Дочь: Вильчинская Моторна Петрова
Отец ребёнка: Вильчинский Петр Григорьев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-49SF-G?i=363&cc=4133834
Смерть
Неизвестно