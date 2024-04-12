Вильчинская Стефанида Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильчинская Стефанида Петрова

Место рождения

Шендеровка, Черкаська область

Дата рождения

14.11.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1888 ст.

Отец: Вильчинский Петр Григорьев

Мать: Вильчинска Татиана Иванова

Шендеровка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-RKP1?cc=4133834
Бракосочетание
08.09.1908 ст.

Муж: Ярославский Антонiй Андреев

Шендеровка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-47CH-5?cc=4133834
Рождение ребёнка
09.08.1909 ст.

Сын: Ярославский Iоан Антонов

Отец ребёнка: Ярославский Антонiй Андреев

Шендеровка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-47CQ-P?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярославский Антонiй Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланченко Соня

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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