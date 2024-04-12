Вильчинская Стефанида Петрова
Место рождения
Дата рождения14.11.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-RKP1?cc=4133834
Бракосочетание
08.09.1908 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-47CH-5?cc=4133834
Рождение ребёнка
09.08.1909 ст.
Отец ребёнка: Ярославский Антонiй Андреев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-47CQ-P?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланченко Соня
Смерть
Неизвестно