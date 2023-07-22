Ярославский Антонiй Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.09.1908 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-47CH-5?cc=4133834
Рождение ребёнка
09.08.1909 ст.
Мать ребёнка: Вильчинская Стефанида Петрова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-47CQ-P?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно