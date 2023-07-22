Ярославский Антонiй Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославский Антонiй Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.09.1908 ст.

Жена: Вильчинская Стефанида Петрова

Шендеровка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-47CH-5?cc=4133834
Рождение ребёнка
09.08.1909 ст.

Сын: Ярославский Iоан Антонов

Мать ребёнка: Вильчинская Стефанида Петрова

Шендеровка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-47CQ-P?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вильчинская Стефанида Петрова

Смерть
Неизвестно
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