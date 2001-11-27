Кухаренко (Вильчинская) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКухаренко (Вильчинская) Анна Антоновна

Кухаренко (Вильчинская) Анна Антоновна

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

06.08.1944

Дата смерти

27.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1944

Отец: Вильчинский Антон Петрович

Мать: Вильчинская (Крушельницкая) Антонина Ефимовна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонец Сергей Петрович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
примерный год 61-62-63-64
Рождение ребёнка
05.10.1964

Дочь: Ростовцева (Антонец) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Антонец Сергей Петрович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
1969

Муж: Кухаренко Владимир Илларионович

Запись в домовой книге датируется вроде 20.06.1969
Рождение ребёнка
11.02.1970

Дочь: Денкина (Кухаренко) Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Кухаренко Владимир Илларионович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
27.11.2001
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.