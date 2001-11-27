Кухаренко (Вильчинская) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения06.08.1944
Дата смерти27.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1944
Бракосочетание
Неизвестно
примерный год 61-62-63-64
Рождение ребёнка
05.10.1964
Дочь: Ростовцева (Антонец) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Антонец Сергей Петрович
Бракосочетание
1969
Запись в домовой книге датируется вроде 20.06.1969
Рождение ребёнка
11.02.1970
Дочь: Денкина (Кухаренко) Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Кухаренко Владимир Илларионович
Смерть
27.11.2001