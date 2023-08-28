Крушельницкая (Вильчинская) Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Бракосочетание
03.10.1854 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTN-RJTF
Рождение ребёнка
1857
Сын: Крушельницкий Василий Петров
Отец ребёнка: Крушельницкий Петр Игнатiев
Рождение ребёнка
12.04.1861
Дочь: Крушельницкая Ирина Петрова
Отец ребёнка: Крушельницкий Петр Игнатiев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7V-D8WL
Рождение ребёнка
23.07.1863
Дочь: Крушельницкая Анна Петрова
Отец ребёнка: Крушельницкий Петр Игнатiев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7F-FMX6
Рождение ребёнка
10.07.1867
Дочь: Крушельницкая Марина Петрова
Отец ребёнка: Крушельницкий Петр Игнатiев
Рождение ребёнка
01.04.1873 ст.
Сын: Крушельницкий Евфимий Петров
Отец ребёнка: Крушельницкий Петр Игнатiев
Стеблёв, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-7473-2?i=7&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6X73-R3YB
Рождение ребёнка
01.02.1877
Дочь: Крушельницкая Агафия Петрова
Отец ребёнка: Крушельницкий Петр Игнатiев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XC3-2WMS
Смерть
Неизвестно