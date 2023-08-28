Крушельницкая (Вильчинская) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушельницкая (Вильчинская) Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Вильчинский Иван Антонов

Мать: Вильчинская Ксения Иоанова

Бракосочетание
03.10.1854 ст.

Муж: Крушельницкий Петр Игнатiев

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTN-RJTF
Рождение ребёнка
1857

Сын: Крушельницкий Василий Петров

Отец ребёнка: Крушельницкий Петр Игнатiев

Рождение ребёнка
12.04.1861

Дочь: Крушельницкая Ирина Петрова

Отец ребёнка: Крушельницкий Петр Игнатiев

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7V-D8WL
Рождение ребёнка
23.07.1863

Дочь: Крушельницкая Анна Петрова

Отец ребёнка: Крушельницкий Петр Игнатiев

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7F-FMX6
Рождение ребёнка
10.07.1867

Дочь: Крушельницкая Марина Петрова

Отец ребёнка: Крушельницкий Петр Игнатiев

Рождение ребёнка
01.04.1873 ст.

Сын: Крушельницкий Евфимий Петров

Отец ребёнка: Крушельницкий Петр Игнатiев

Стеблёв, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-7473-2?i=7&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6X73-R3YB
Рождение ребёнка
01.02.1877

Дочь: Крушельницкая Агафия Петрова

Отец ребёнка: Крушельницкий Петр Игнатiев

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XC3-2WMS
Смерть
Неизвестно

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