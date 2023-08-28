Вильчинская Ксения Иоанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Крушельницкая Александра Иванова
Отец ребёнка: Вильчинский Иван Антонов
Рождение ребёнка
11.01.1840 ст.
Сын: Вильчинский Григорiй Иванов
Отец ребёнка: Вильчинский Иван Антонов
Стеблёв, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-N7VP
Рождение ребёнка
23.10.1841
Отец ребёнка: Вильчинский Иван Антонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FNV4-SJC
Рождение ребёнка
13.02.1844
Сын: Вильчинский Симеон Иванов
Отец ребёнка: Вильчинский Иван Антонов
Рождение ребёнка
10.01.1847
Дочь: Вильчинская Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Вильчинский Иван Антонов
Рождение ребёнка
23.06.1850
Дочь: Вилчинский Мария Иванов
Отец ребёнка: Вильчинский Иван Антонов
Рождение ребёнка
21.07.1853
Дочь: Вильчинская Ирина Иванова
Отец ребёнка: Вильчинский Иван Антонов
Рождение ребёнка
21.08.1855
Дочь: Вильчинский Васса Иванова
Отец ребёнка: Вильчинский Иван Антонов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Вильчинский Иван Антонов
Смерть
Неизвестно