Вильчинский Иван Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Крушельницкая Александра Иванова
Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова
Рождение ребёнка
11.01.1840 ст.
Сын: Вильчинский Григорiй Иванов
Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова
Стеблёв, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-N7VP
Рождение ребёнка
23.10.1841
Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FNV4-SJC
Рождение ребёнка
13.02.1844
Сын: Вильчинский Симеон Иванов
Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова
Рождение ребёнка
10.01.1847
Дочь: Вильчинская Ефросинья Иванова
Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова
Рождение ребёнка
23.06.1850
Дочь: Вилчинский Мария Иванов
Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова
Рождение ребёнка
21.07.1853
Дочь: Вильчинская Ирина Иванова
Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова
Рождение ребёнка
21.08.1855
Дочь: Вильчинский Васса Иванова
Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова
Смерть
Неизвестно