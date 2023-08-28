Вильчинский Иван Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильчинский Иван Антонов

Вильчинский Иван Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Крушельницкая Александра Иванова

Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова

Рождение ребёнка
11.01.1840 ст.

Сын: Вильчинский Григорiй Иванов

Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова

Стеблёв, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-N7VP
Рождение ребёнка
23.10.1841

Сын: Вильчинский Яков Иванов

Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FNV4-SJC
Рождение ребёнка
13.02.1844

Сын: Вильчинский Симеон Иванов

Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова

Рождение ребёнка
10.01.1847

Дочь: Вильчинская Ефросинья Иванова

Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова

Рождение ребёнка
23.06.1850

Дочь: Вилчинский Мария Иванов

Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова

Рождение ребёнка
21.07.1853

Дочь: Вильчинская Ирина Иванова

Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова

Рождение ребёнка
21.08.1855

Дочь: Вильчинский Васса Иванова

Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Вилчанский Филипп Иванов

Мать ребёнка: Вильчинская Ксения Иоанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close