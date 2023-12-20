Савельева (Бокова) Устинья Артамонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Боков Артамон
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Денисович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Матыцина (Савельева) Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Денисович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Савельев Емельян Дмитриев
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Денисович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Савельев Дмитрий Дмитриев
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Денисович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Курдюмова (Савельева) Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Денисович
Смерть
1782