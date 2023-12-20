Савельева (Бокова) Устинья Артамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Бокова) Устинья Артамонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Боков Артамон

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Савельев Семен Дмитриев

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Денисович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Матыцина (Савельева) Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Денисович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Савельев Емельян Дмитриев

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Денисович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Савельев Дмитрий Дмитриев

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Денисович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Курдюмова (Савельева) Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Денисович

Смерть
1782

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