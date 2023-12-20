Савельев Дмитрий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Дмитрий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Савельев Дмитрий Денисович

Мать: Савельева (Бокова) Устинья Артамонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Савельев Василий Дмитриев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1796

Сын: Савельев Герасим Дмитриев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1798

Сын: Савельев Степан Дмитриев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1806

Сын: Савельев Федот Дмитриев

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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