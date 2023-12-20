Савельев Дмитрий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794
Сын: Савельев Василий Дмитриев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1796
Сын: Савельев Герасим Дмитриев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно