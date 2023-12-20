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Савельев Дмитрий Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Денис Степанов

Мать: Савельева Матрена Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Савельев Семен Дмитриев

Мать ребёнка: Савельева (Бокова) Устинья Артамонова

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Матыцина (Савельева) Авдотья Дмитриевна

Мать ребёнка: Савельева (Бокова) Устинья Артамонова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Савельев Емельян Дмитриев

Мать ребёнка: Савельева (Бокова) Устинья Артамонова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Савельев Дмитрий Дмитриев

Мать ребёнка: Савельева (Бокова) Устинья Артамонова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Курдюмова (Савельева) Федосья Дмитриевна

Мать ребёнка: Савельева (Бокова) Устинья Артамонова

Смерть
Неизвестно

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