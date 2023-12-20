Савельев Емельян Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Емельян Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Савельев Дмитрий Денисович

Мать: Савельева (Бокова) Устинья Артамонова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Савельев Иван Емельянов

Мать ребёнка: Савельева Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Савельева) Авдотья Емельянова

Мать ребёнка: Савельева Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Савельев Трофим Емельянов

Мать ребёнка: Савельева Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Савельев Абрам Емельянов

Мать ребёнка: Савельева Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Савельев Казьма Емельянов

Мать ребёнка: Савельева Авдотья Семенова

Смерть
1796

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