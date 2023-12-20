Савельев Емельян Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1796
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Савельева Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Савельева) Авдотья Емельянова
Мать ребёнка: Савельева Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Савельев Трофим Емельянов
Мать ребёнка: Савельева Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Савельева Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Савельев Казьма Емельянов
Мать ребёнка: Савельева Авдотья Семенова
Смерть
1796