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Кудрявцев Пётр Миронович

Место рождения

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1751

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Кудрявцев Мирон Григорьевич

Мать: Кудрявцева Феодора Павлова

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кудрявцев Агафон Петрович

Мать ребёнка: Кудрявцева ?

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Петровна

Мать ребёнка: Кудрявцева ?

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кудрявцев Евдоким Петрович

Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Петрова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Варвара Петрова

Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1801
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