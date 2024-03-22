Кудрявцев Пётр Миронович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кудрявцев Агафон Петрович
Мать ребёнка: Кудрявцева ?
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Петровна
Мать ребёнка: Кудрявцева ?
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кудрявцев Евдоким Петрович
Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Петрова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1801