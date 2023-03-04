Кудрявцева Варвара Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти05.11.1818 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кудрявцев Евдоким Петрович
Отец ребёнка: Кудрявцев Пётр Миронович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Кудрявцев Пётр Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1818 ст.