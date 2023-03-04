Кудрявцева Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева Варвара Петрова

Кудрявцева Варвара Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

05.11.1818 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кудрявцев Евдоким Петрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Пётр Миронович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Кудрявцев Пётр Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Пётр Миронович

Смерть
05.11.1818 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close