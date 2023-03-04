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Кудрявцев Евдоким Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кудрявцев Пётр Миронович

Мать: Кудрявцева Варвара Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Наталья Антонова

Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1809 ст.

Сын: Кудрявцев Прохор Евдокимович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова

Рождение ребёнка
20.10.1810 ст.

Сын: Кудрявцев Дмитрий Евдокимович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова

Рождение ребёнка
10.10.1812 ст.

Дочь: (Кудрявцева) Параскева Евдокимова

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кудрявцев Фёдор Евдокимович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова

Рождение ребёнка
03.05.1818 ст.

Сын: Кудрявцев Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Сухих (Кудрявцева) Акилина Евдокимова

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова

Рождение ребёнка
05.02.1822 ст.

Сын: Кудрявцев Фёдор Евдокимович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Кудрявцева) Надежда Евдокимова

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова

Смерть
1857

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