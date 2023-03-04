Кудрявцев Евдоким Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1809 ст.
Сын: Кудрявцев Прохор Евдокимович
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова
Рождение ребёнка
20.10.1810 ст.
Сын: Кудрявцев Дмитрий Евдокимович
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова
Рождение ребёнка
10.10.1812 ст.
Дочь: (Кудрявцева) Параскева Евдокимова
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кудрявцев Фёдор Евдокимович
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова
Рождение ребёнка
03.05.1818 ст.
Сын: Кудрявцев Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Сухих (Кудрявцева) Акилина Евдокимова
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова
Рождение ребёнка
05.02.1822 ст.
Сын: Кудрявцев Фёдор Евдокимович
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Кудрявцева) Надежда Евдокимова
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Антонова
Смерть
1857