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Кудрявцева Наталья Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1809 ст.

Сын: Кудрявцев Прохор Евдокимович

Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович

Рождение ребёнка
20.10.1810 ст.

Сын: Кудрявцев Дмитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович

Рождение ребёнка
10.10.1812 ст.

Дочь: Параскева Евдокимова

Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кудрявцев Фёдор Евдокимович

Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович

Рождение ребёнка
03.05.1818 ст.

Сын: Кудрявцев Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Сухих Акилина Евдокимова

Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович

Рождение ребёнка
05.02.1822 ст.

Сын: Кудрявцев Фёдор Евдокимович

Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Надежда Евдокимова

Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Евдоким Петрович

Смерть
После 1834
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