Кудрявцева Наталья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1809 ст.
Сын: Кудрявцев Прохор Евдокимович
Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1810 ст.
Сын: Кудрявцев Дмитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович
Рождение ребёнка
10.10.1812 ст.
Дочь: Параскева Евдокимова
Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кудрявцев Фёдор Евдокимович
Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1818 ст.
Сын: Кудрявцев Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Сухих Акилина Евдокимова
Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович
Рождение ребёнка
05.02.1822 ст.
Сын: Кудрявцев Фёдор Евдокимович
Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Надежда Евдокимова
Отец ребёнка: Кудрявцев Евдоким Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834