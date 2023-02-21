Кудрявцев Фёдор Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Фёдор Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кудрявцев Евдоким Петрович

Мать: Кудрявцева Наталья Антонова

Рождение ребёнка
16.01.1838 ст.

Сын: Кудрявцев Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Радионова

Рождение ребёнка
16.01.1842 ст.

Сын: Кудрявцев Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Радионова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Радионова

Рождение ребёнка
28.11.1848 ст.

Сын: Кудрявцев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Радионова

Рождение ребёнка
13.02.1853 ст.

Сын: Кудрявцев Фёдот Фёдорович

Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Радионова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Радионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Варвара Радионова

Смерть
1857
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