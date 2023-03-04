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Кудрявцева Варвара Радионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1838 ст.

Сын: Кудрявцев Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор Евдокимович

Рождение ребёнка
16.01.1842 ст.

Сын: Кудрявцев Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор Евдокимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор Евдокимович

Рождение ребёнка
28.11.1848 ст.

Сын: Кудрявцев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор Евдокимович

Рождение ребёнка
13.02.1853 ст.

Сын: Кудрявцев Фёдот Фёдорович

Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор Евдокимович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Фёдор Евдокимович

Смерть
После 1858
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