Кудрявцева Варвара Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1838 ст.
Сын: Кудрявцев Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор Евдокимович
Рождение ребёнка
16.01.1842 ст.
Сын: Кудрявцев Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор Евдокимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор Евдокимович
Рождение ребёнка
28.11.1848 ст.
Сын: Кудрявцев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор Евдокимович
Рождение ребёнка
13.02.1853 ст.
Сын: Кудрявцев Фёдот Фёдорович
Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор Евдокимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Кудрявцев Фёдор Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858