Кудрявцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кудрявцев Агафон Петрович
Отец ребёнка: Кудрявцев Пётр Миронович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Кудрявцев Пётр Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно