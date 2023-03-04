Кудрявцева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кудрявцев Агафон Петрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Пётр Миронович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Кудрявцев Пётр Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Пётр Миронович

Смерть
Неизвестно
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