Кудрявцев Мирон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Кудрявцев Григорий Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Павлова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Соломия Мироновна
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Павлова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Параскева Мироновна
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Павлова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Кудрявцев Артем Миронович
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1802