Кудрявцев Мирон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Мирон Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Кудрявцев Григорий Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кудрявцев Пётр Миронович

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Павлова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Соломия Мироновна

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Павлова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Параскева Мироновна

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Павлова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Кудрявцев Артем Миронович

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Феодора Павлова

Смерть
1802
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