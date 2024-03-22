Кудрявцев Григорий Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смерти1729
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Кудрявцев д. Пестовская
Рождение ребёнка
1717
Сын: Кудрявцев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Феврания Григорьевна
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кудрявцев Ипат Григорьевич
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кудрявцев Мирон Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1729