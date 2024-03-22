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Кудрявцев Григорий Артемьевич

Место рождения

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1682

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Кудрявцев д. Пестовская

Мать: не указана

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Кудрявцев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Феврания Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Кудрявцев Ипат Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Кудрявцев Мирон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1729
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