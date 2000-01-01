Кудрявцев Ипат Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Кудрявцев Григорий Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Неонила Ипатьева
Мать ребёнка: Кудрявцева Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кудрявцев Григорий Ипатович
Мать ребёнка: Кудрявцева Евдокия Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763