Кудрявцев Ипат Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Ипат Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Кудрявцев Григорий Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Неонила Ипатьева

Мать ребёнка: Кудрявцева Евдокия Фёдорова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кудрявцев Григорий Ипатович

Мать ребёнка: Кудрявцева Евдокия Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Евдокия Фёдорова

Смерть
После 1763
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