Кудрявцева Евдокия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Евдокия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Неонила Ипатьева

Отец ребёнка: Кудрявцев Ипат Григорьевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кудрявцев Григорий Ипатович

Отец ребёнка: Кудрявцев Ипат Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Ипат Григорьевич

Смерть
После 1763
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