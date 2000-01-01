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Кудрявцев Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Кудрявцев Григорий Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кудрявцев Парамон Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Пелагея Денисова

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Кудрявцева Пелагея Денисова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кудрявцев Никита Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Пелагея Денисова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Неонила Иванова

Мать ребёнка: Кудрявцева Пелагея Денисова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кудрявцев Логин Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Пелагея Денисова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кудрявцев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Пелагея Денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Пелагея Денисова

Смерть
1762
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