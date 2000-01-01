Кудрявцев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Кудрявцев Григорий Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кудрявцев Парамон Иванович
Мать ребёнка: Кудрявцева Пелагея Денисова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Кудрявцева Пелагея Денисова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кудрявцев Никита Иванович
Мать ребёнка: Кудрявцева Пелагея Денисова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Неонила Иванова
Мать ребёнка: Кудрявцева Пелагея Денисова
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Кудрявцева Пелагея Денисова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кудрявцев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Кудрявцева Пелагея Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1762