Кудрявцева (Агафонова) Пелагея Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Агафонова) Пелагея Денисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кудрявцев Парамон Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кудрявцев Никита Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Неонила Иванова

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кудрявцев Логин Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кудрявцев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Иван Григорьевич

Смерть
После 1763
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