Кудрявцева (Агафонова) Пелагея Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кудрявцев Парамон Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кудрявцев Никита Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Неонила Иванова
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кудрявцев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763