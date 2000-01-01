Кудрявцева (Зыкина) Феодора Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти02.04.1812 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Кудрявцев Мирон Григорьевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Соломия Мироновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Мирон Григорьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Параскева Мироновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Мирон Григорьевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Кудрявцев Артем Миронович
Отец ребёнка: Кудрявцев Мирон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1812 ст.