Кудрявцева (Зыкина) Феодора Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Зыкина) Феодора Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

02.04.1812 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кудрявцев Пётр Миронович

Отец ребёнка: Кудрявцев Мирон Григорьевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Соломия Мироновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Мирон Григорьевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Параскева Мироновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Мирон Григорьевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Кудрявцев Артем Миронович

Отец ребёнка: Кудрявцев Мирон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Мирон Григорьевич

Смерть
02.04.1812 ст.
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